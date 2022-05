Tecnología de Consumo XATAKA Qué bicicleta eléctrica comprar para esta primavera EITB MEDIA Publicado: 05/05/2022 18:49 (UTC+2) Última actualización: 05/05/2022 18:49 (UTC+2) Eva Rodríguez de Luis, Xataka, trae una lista con 5 bicicletas eléctricas en función de tu presupuesto y tus necesidades Escuchar la página Escuchar la página

Qué bicicleta eléctrica comprar para esta primavera

Con el buen tiempo proliferan los vehículos de movilidad personal o, abreviadamente, MVP. Asique si esta primavera te has propuesto dar el salto a una bici eléctrica para moverte por tu pueblo, la ciudad o el monte, Eva Rodríguez de Luis, Xataka, te ayuda en "Ganbara" de Radio Euskadi a escoger el modelo ideal en función de tus necesidades, lo que dice la ley y el presupuesto, aunque estos aparatos nos permiten hacer deporte y ahorrar combustible, no son precisamente baratos.

Comenzamos con la legislación. Con la bicicleta eléctrica también es obligatorio del casco en vías interurbanas y carreteras, pero no en ciudad. Del mismo modo, no se puede circular por las aceras a no ser que se especifique. En caso de circular en condiciones de luminosidad reducida o de noche, las bicicletas deben llevar luz delantera blanca y trasera de color rojo. No es necesario contar con un seguro de daños a terceros ni se requiere abonar impuesto de circulación porque las bicicletas eléctricas no son homologables a los vehículos de tracción mecánica. Eso sí, en caso de accidente, si no disponemos de seguro, tendremos que hacernos cargo de los daños causados a vehículos y peatones. Por supuesto, os tenéis que saber y seguir el código de circulación.

Las bicicletas eléctricas deben estar homologadas por el Ministerio de Industria, de acuerdo con la norma UNE-EN 15194:2009. Por lo que es recomendable comprar en tiendas de toda la vida o en grandes superficies fiables y no recurrir a la importación, algunas grandes plataformas de comercio online asiáticas, si bien ofrecen chollos insuperables en cuanto a precio, pueden ser versiones globales no homologadas. Lo mismo con las marcas, mejor marcas conocidas y que os den confianza.

Eva nos propone un modelo para cada escenario de uso, todos ellos aptos para que podáis montarlos desde la puerta de casa y sin necesidad de matricular, licencias o papeleos extra de acuerdo con la legislación vigente.

Xiaomi Qicycle Electric

Por mil euros es difícil encontrar modelos tan completos como la Xiaomi Qicycle Electric, una bicicleta eléctrica plegable ideal para uso urbano por prestaciones y peso, ya que solo pesa 14,5 kg, su autonomía ronda los 45 km, se carga en 3/4 horas y gracias a su estructura y las ruedas de 16" resulta muy cómoda para llevarla en brazos. En el debe de esta bici, para ser tan ligera ha sacrificado extras como la parrilla o los guardabarros, dos elementos que vienen genial para el día a día. Suele rondar los 900 euros.

You In Los Angeles

Una alternativa de paseo por menos de mil euros es la You In Los Angeles, una marca china que está despuntando por su relación prestaciones coste dentro de los modelos más asequibles. Con un diseño holandés de lo más cómodo, guardabarros, parrilla, cómodo manillar y la batería bajo la parrilla. Su autonomía es de 40 km, ideal para dar una vuelta y disfrutar. Su PVP es de 999 euros.

Conor Irati

Una de las MTB más asequibles y más interesantes en calidad precio dentro de la gama de entrada es la Conor Irati, perfecta para un uso ocasional, por ejemplo para esa ruta de los domingos y bastante discreta, con la batería integrada en el cuadro de 468 Wh y motor bafang estanco al agua. Cuesta 1395 euros.

Legend Milano

Para esas personas que quieren una bici para hacer rutas por caminos y carreteras, por ejemplo para ir preparándose para el camino de Santiago, la Legend Milano. Esta es una elegante bicicleta que se mueve entre lo urbano y lo deportivo, con un manillar muy cómodo y parrilla, pero también con suspensión delantera y ruedas. Es una bicicleta eléctrica todoterreno, con detalles para el uso urbano como su manillar o la parrilla, pero con suspensión y ruedas resistentes, ofrece una autonomía de hasta 100 kilómetros. Su precio es ligeramente superior a los 1.500 euros.

BH Core Race 1.2

Terminamos con una bici de carretera eléctrica, la BH Core Race 1.2. Con 3.699 euros no se puede decir que sea una bici barata comparada con el resto, pero sí que es muy interesante en calidad precio dentro de su formato. Diseño convencional, ligereza, con una batería muy discreta integrada en el cuadro con una batería de gran capacidad de 540wh que ofrece una autonomía de hasta 165km y un ligerísimo motor de 250W y 65 Nm que no genera apenas fricción en modo de no asistencia, permitiendo al usuario que pedalee por encima de 25Km/h.