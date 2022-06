Ganbara - De Cerca Consumo Reduflación, cheapflación... y otros trucos para que no veas que pagas lo mismo por menos MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 01/06/2022 22:10 (UTC+2) Última actualización: 01/06/2022 22:10 (UTC+2) Diccionario de nuevos conceptos de marketing con el especialista José Emilio Boscá y Alejandro Martínez Berriochoa el director de salud y sostenibilidad de EROSKI. Escuchar la página Escuchar la página

Copiar enlace

Reduflación o cómo meter menos producto en el mismo envase. Tú tienes la sensación de que no ha subido demasiado aunque comer...comer menos. Cheapfleción, es la sustitución de ciertos productos por otros ingredientes más baratos en salsas, procesados, bollería... etc, y así reducir parte del incremento de precios. Puede que lo hayas notado si eres de los que revisa las etiquetas al detalle, o por ciertos matices del sabor. Nos colamos entre lineales para aprender a distinguir técnicas como éstas con el especialista José Emilio Boscá, y Alejandro Martínez Berriochoa el director de salud y sostenibilidad de EROSKI.

Hablamos de inflación y de técnicas para tratar de que ésta no sea tan evidente en el precio de la cesta de la compra, porque al pasar por caja pagamos lo mismo, pero es lo mismo por menos cantidad.