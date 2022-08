Ganbara ACCIDENTES LABORALES Inko Iriarte: "Lo que hace falta es una inspección que tenga capacidad para controlar" EITB MEDIA Publicado: 10/08/2022 01:10 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2022 01:10 (UTC+2) El responsable de Salud Laboral del sindicato LAB condena la cifra de accidentes laborales en lo que va de año y hace referencia a la falta de criterio especializado en la inspección de trabajo Escuchar la página Escuchar la página

En menos de 14 horas han fallecido dos personas en Gipuzkoa en accidentes laborales. Fallecimientos que elevan a 49 el número de personas que han perdido la vida en accidente laboral en lo que va de año, según el recuento realizado por el sindicato LAB. Cifras que no distan mucho de las del año pasado. Según Osalan, en el primer semestre del año, los heridos graves en accidentes laborales han aumentado un 62%. Frente a este retroceso, desde LAB se exige responsabilidad por parte del gobierno, y una inspección de trabajo que funcione de forma eficaz como herramienta para evitar riesgos.

Tal como ha comentado Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral del sindicato LAB, estas cifras se deben a que "el capital está por delante de la vida de los trabajadores y trabajadoras". Entrevistado en "Ganbara", Iriarte ha hecho hincapié en que las medidas no son suficientes, y se ha centrado en el área de la inspección de trabajo, que en sus palabras, "no cuenta con medios y los medios con los que cuenta no son técnicos especializados en la salud laboral".

El sindicato ELA se ha sumado a esta protesta afirmando que la precariedad laboral, la subcontratación, la temporalidad, los ritmos de trabajo y la falta de medidas de seguridad son razones que inciden directamente en el número de accidentes. Como respuesta, la mayoría sindical ha convocado una concentración el 10 de agosto en Errenteria a las doce del mediodía.