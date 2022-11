Ganbara Jaime Tapia Jaime Tapia: "En los centros penitenciarios vascos tenemos personas sin arraigo en el País Vasco" Publicado: 16/11/2022 21:15 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2022 21:15 (UTC+1) Respecto a la completa situación de los centros penitenciarios vascos, Jaime Tapia, reconoce que "no están en situación de hacinamiento, pero sí en situación de tensión", y que se están tomando medidas para que las personas que estén fuera del País Vasco "puedan ser admitidas". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara, Jaime Tapia, asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria sobre la completa situación de las cárceles vascas. Tapia reconoce que "no están en situación de hacinamiento, pero sí en situación de tensión", y que se están tomando medidas para que las personas que estén fuera del País Vasco puedan ser admitidas.

Tapia argumenta que en los centros penitenciarios vascos hay personas que "no tienen suficiente arraigo en el País Vasco", pero que al tener procesos avanzados en los centros, se les ha mantenido: "No podemos hacer un intercambio de presos, todo ello se realizará dentro de un proceso de transición". Añade que desconoce el porqué, pero que "hay varias personas que solicitan las cárceles vascas a pesar de no tener arraigo, porque creen que van a estar mejor".

Respecto a la cuestión de que la Audiencia Nacional haya revertido varios permisos a los presos de ETA en contra del criterio de las Juntas Generales del Gobiernos Vasco, Tapia responde lo siguiente: "Siempre hemos progresado a una persona porque lo ha propuesto la junta del centro penitenciario, que es quien conoce a esta persona y también los requisitos que se piden, que fundamentalmente se resumen a la idea del arrepentimiento, la empatía o el perdón hacia las victimas".