Ganbara SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI Mabel Arciniega: "Formamos a muchos médicos, pero como las condiciones laborales no son buenas, se marchan" Publicado: 16/11/2022 22:37 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2022 22:37 (UTC+1) Entrevistada en Ganbrara de Radio Euskadi, la secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi ha asegurado que el déficit de médicos es "relativo", ya que se produce porque muchos de ellos emigran a otro países debido a las condiciones. "Francia o Alemania se frontan las manos", ha destacado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Médicos en un centro sanitario (Imagen de archivo) 10:29 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En una jornada en la que los sindicatos médicos de todo el estado han acudido a Madrid para pedir al Ministerio de Sanidad una mejora en sus condiciones laborales, la secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi Mabel Arciniega ha asegurado en Ganbara de Radio Euskadi que existe déficit de médicos, pero que es "relativo". "Médicos y médicas de las facultades salen -ha apuntado-, pero necesitan la formación MIR para ejercer en el Sistema Nacional de Salud". La falta de plazas MIR provoca, según Arciniega, "un cuello de botella". El éxodo de profesionales es también un problema: "Formamos a muchos médicos, pero como las condiciones laborales no son buenas, se marchan a Europa", ha subrayado, para destacar a continuación que "Francia o Alemania se frontan las manos" ante esta situación.

Asimismo, la secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi ha querido dejar claro que "no solo es cuestión de dinero". Arciniega ha denunciado las agendas con "50 o 60 pacientes al día" porque "no son de calidad", lo que frustra a unos profesionales que "quieren hacer bien su trabajo".

En cuanto a la negociación con Osakidetza, Arciniega ha calificado la situación de "bloqueo" porque no aceptan ninguna de sus propuestas; y respecto a la contratación de extracomunitarios para suplir la falta de médicos, ha apuntado que le parece bien "mientras no se rebajen las exigencias de formación", pero recordando que "si las condiciones laborales no son buenas, ellos también se marcharán".