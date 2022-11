Ganbara PEDRO AZPIAZU Pedro Azpiazu: "Es surrealista que Elkarrekin Podemos plantee que sea una ruptura del pacto educativo" Publicado: 18/11/2022 00:29 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2022 00:29 (UTC+1) Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco ha subrayado que "las medidas ofrecidas al PP ya están en el presupuesto de 2023" y ha asegurado que "algunos han buscado cualquier disculpa" para salirse del pacto educativo. Escuchar la página Escuchar la página

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco ha asegurado en Ganbara de Radio Euskadi que no ve motivos para romper el pacto educativo. "Lo que he planteado al Partido Popular es lo que ya está en el Presupuesto, no hay ningún planteamiento diferente -ha apuntado-, y si desconocían esa medida, es porque no han mirado adecuadamente los Presupuestos".

Previamente, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, había criticado que el Gobierno Vasco hubiera propuesto a PP-Cs la concertación de las aulas de dos años, y había acusado directamente al ejecutivo de "romper el pacto educativo". Pedro Azpiazu ha deslizado que "algunos han buscado cualquier disculpa" para salirse del pacto educativo, y ha aseverado que "esta cuestión no debe ser motivo para romper el pacto".

Asimismo, Azpiazu ha hablado sobre la renovación del cupo, en idénticas condiciones, firmada este jueves en Madrid: "Nos da estabilidad, tranquilidad financiera y seguridad para cinco años", ha apuntado.