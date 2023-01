Ganbara Miren Arzalluz Miren Arzalluz:"La moda es más diversa y heterogénea que nunca,por lo que la evolución ha sido muy positiva" Publicado: 02/01/2023 22:31 (UTC+1) Última actualización: 02/01/2023 22:31 (UTC+1) Para comenzar el año con buen gusto hemos entrevistado en Ganbara a la historiadora y directora del Museo de la Moda de París, Miren Arzalluz; le hemos preguntado sobre su trayectoria, la moda actual, la política, y como no, sobre su padre, Xabier Arzalluz. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara Miren Arzalluz, historiadora y directora del Museo de la Moda de París, uno de los centros más importantes del mundo. La bilbaína lleva cuatro años dirigiendo el museo y afirma "que la moda es hoy en día más diversa y heterogénea que nunca, por lo que la evolución ha sido muy positiva". Arzalluz añade que hoy en día todo el mundo tiene una opción: "Es más fácil expresarse libremente y mostrarse como uno quiere que hace 50 años, donde había una serie de normas sociales y culturales mucho más rígidas que difícilmente podría salirse".

Al preguntarle sobre cuántas veces le han preguntado si la moda es arte y merece estar en un museo responde que durante muchos años se ha necesitado justificar o probar que la moda es arte para justificar su presencia en un museo, por lo que añade que es un debate abierto. "Yo creo que no tiene por qué ser considerada arte, la moda es muchas cosas. Es una potente herramienta de construcción., de expresión, individual y colectiva. Es infinidad de cosas, que no tienen por qué ser arte, por las que merece ser patrimonio, y también susceptible de ser presentada y estudiada en un museo".

En cuanto a uniformización de la moda responde que la moda es esa tensión entre la expresión individual, pero también es la necesidad de sentirse parte de algo: "Dentro de eso hay gente que se siente muy bien fuera de la norma, y gente al revés, que se siente muy bien no llamando la atención en absoluto. Casi que prefiere pasar desapercibida. Teniendo en cuenta que esos son dos extremos la mayoría nos movemos en el medio, en esa tensión de querer decir algo, de nosotros mismos, pero también formando parte de algo, que va más allá de nuestra individualidad".

La explotación laboral en la industria es otro de los puntos que se le ha preguntado a Arzalluz, quien afirma que sí que hay voluntad para cambiarla: "La presión no viene de la propia industria si no del propio consumidor, del cliente o la sociedad, y al final la industria estaría mucho más cómoda teniendo que hacer el mínimo de cambios, pero son cambios estructurales que requieren de planificación, de estrategia y de pensamiento. Los consumidores tenemos mucha más capacidad de lo que creemos para provocar cambios"

Precisamente lo que le atrajo de la moda a Arzalluz, es esta dimensión sociopolítica y cultural que abarca la moda, por lo que en las exposiciones del museo se amplían estas lecturas: "Ahora mismo tenemos la exposición de la pintora mexicana Frida Kahlo"

En cuanto a la política, Arzalluz cree que los Gobiernos de España o Francia abordarán alguna vez el debate del modelo territorial: "No sé si lo veré, no soy muy optimista, pero tendrán que hacerlo porque la reivindicación vasca no va a desaparecer". Por otra parte, también se muestra preocupada por el auge que está viviendo la derecha en todo el mundo.

Por último, destaca, que, de su padre, Xabier Arzalluz, ha heredado, sobre todo, la pasión por la historia y la perseverancia.