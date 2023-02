Ganbara Eneko Axpe Eneko Axpe: "Estamos entrando en la segunda guerra fría, hay un montón de espionaje" AMAIA ZABALA | EITB MEDIA Publicado: 13/02/2023 21:05 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2023 21:05 (UTC+1) El colaborador científico de la NASA, Eneko Axpe, explica que los globos son una buena opción para el espionaje por la buena calidad de imagen que ofrecen, y porque son algo intermedio entre los satélites y los drones. “Antes la mayoría de los globos eran meteorológicos y se dejaba que volasen". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara, el físico y colaborador científico de la NASA, Eneko Axpe, sobre los objetos voladores no identificados en Estados Unidos. Axpe descarta la opción de los ovnis, ya que "la NASA lleva cuarenta años intentando descubrir vida extraterrestre y de momento no ha conseguido nada", por lo que insiste en que lo más probable es que dichos objetos se traten de globos espías: "El hecho de que sean globos espías tiene mucho más sentido, estamos entrando en la segunda guerra fría y aunque no se hable mucho de eso en los medios, hay mucho espionaje".

Axpe explica que los globos son una buena opción para el espionaje por la buena calidad de imagen que ofrecen, y porque son algo intermedio entre los satélites y los drones. "Los satélites espías obtienen una calidad menor que un globo, ya que un globo normalmente se encuentra a tan solo18 km a nivel del mar", añade.

Por último, aclara por qué ahora de pronto están apareciendo tantos globos espías: "Antes la mayoría de los globos eran meteorológicos y se dejaba que volasen, pero ahora que se sabe que se usan para espionaje, los radares ya se están apuntando a esas zonas, y se encuentran cada vez más".