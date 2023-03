Tecnología de Consumo Xataka Lo mejor que hemos visto del Mobile World Congress de Barcelona 2023 Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 01/03/2023 12:31 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2023 12:32 (UTC+1) Cristales para teléfonos que no se rompens, teléfonos plegables, pantallas flexibles, robots humanoides y el perro robótico de Xiaomi, algunos ejemplos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Portátil y móvil enrollable de Lenovo 11:23 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Lo mejor que hemos visto del Mobile World Congress de Barcelona 2023

Último día de febrero, estamos en el ecuador de una de las citas tecnológicas más importantes del año, el Mobile World Congress de Barcelona. En apenas un par de días hemos visto cristales para teléfonos que no se rompen ni a martillazos, un montón de teléfonos plegables, pantallas flexibles, robots humanoides y el perro robótico de Xiaomi.

El Mobile termina el próximo jueves y en estos dos días todavía queda tiempo para alguna que otra sorpresa, pero teniendo en cuenta que lo mejor suele presentarse en el principio, os adelanto que casi casi está todo el pescado vendido. Vamos con lo mejor de esta edición del MWC.

El teléfono enrollable de Motorola - Lenovo

A decir verdad ha presentado tanto un teléfono como un portátil, pero por sus dimensiones casi es más sorprendente el móvil. Nacido como parte de la inversión de Lenovo en pantallas OLED flexibles, este prototipo da una vuelta más de tuerca a estos paneles haciéndolos enrollables

Este es un dispositivo conceptual, es decir, sin especificaciones y que no saldrá al mercado, pero que demuestra que técnicamente es posible. Este es un teléfono que se despliega en vertical, algo así como una persiana, pasando de las 4 pulgadas de altura, muy por debajo del estándar actual del mercado a ser capaz de elevarse hasta alcanzar las 6,5 pulgadas, muy en la línea de lo estándar. La idea es mantenerse unas dimensiones aptas para bolsillos y manos pequeñas, y solo expandirse a una "gran" diagonal cuando es necesario.

En ese sentido, el usuario puede activar la expansión vertical mediante una doble pulsación lateral —el fondo de pantalla se animará como parte del efecto de expansión—, pero el dispositivo también la ejecuta por sí mismo cuando entiende que es necesario. Por ejemplo, si estamos viendo un vídeo a pantalla completa.

Un punto que merece la pena comentar es que la pantalla que no se usa y que queda enrollada queda a la vista en la parte trasera. Siendo un panel OLED y sabedores de la autonomía que consumirán los motores encargados de enrollar y desenrollar la pantalla, quizás lo lógico y esperable sería que todos los píxeles de la zona no visible se mantuviesen apagados, de cara a alargar la autonomía del terminal. Pero no es el caso. Así que imaginamos que si esto llegase a comercializarse, tocaría darle una vuelta al mecanismo.

Lampsy, el patinete más seguro del mercado… que cuesta lo mismo que un Seat Ibiza

Una de las ventajas de los patinetes eléctricos es que nos permiten movernos por la ciudad con poco esfuerzo, de forma económica, fáciles de manejar y de aparcar y son relativamente baratos. Pero como vais a ver a continuación, hay de todo.

Este patinete eléctrico made in Barcelona tiene detalles como un diseño estilizado y de calidad por sus materiales como fibra de carbono, aluminio de aviación y un "acabado artesanal". A nivel tecnológico, el patinete presume de luces LED delanteras, traseras y laterales, tres pantallas (dos retrovisoras) y altavoces estéreo. Además, hay dos cámaras integradas que alimentan un sistema de inteligencia artificial que advierte al usuario en caso de detectar situaciones de peligro. El fabricante también ha añadido tecnología GPS y un sistema de autenticación basada en una llave encriptada o desbloqueo biométrico (con el rostro o una huella).

Según el fabricante, ofrece una conducción suave y fiable, cuenta con una batería de 21.000 mAh que se carga en 7 horas que ofrece una autonomía de 100 km. La velocidad máxima es de 45 km/h, pero explican que para cumplir con la regulación estatal ha sido limitada por software a 25 km/h.

Se puede reservar por 250 euros (+ IVA) en la web del fabricante para su entrega en verano de 2024, momento en el que tendremos que desembolsar su precio total, que parte de los 13.800 euros libres de impuestos.

Tecno Chameleon, el teléfono que cambia de color

Lo normal cuando compras un teléfono es que te decantes por alguno de los colores que oferta el fabricante, generalmente negro, pero también hay azules, verdes, rojos… pero este MWC 2023 hemos conocido un teléfono que los tiene todos para que elijas a tu gusto en función de lo que te apetezca cada día.

Se llama Tecno Chameleon y lo más llamativo es su carcasa, que te permite elegir entre 1.600 colores diferentes para su trasera. Lo curioso no es que tenga una pantalla en la parte trasera que cambie de color, si no que emplea una tecnología de cristales con prismas submicrónico (cito palabras textuales) que dispersa la luz conforme esta alcanza el dispositivo. Así, es posible cambiar esos pequeños prismas para cambiar el color que vemos.

De acuerdo con el fabricante puede cambiar hasta dos millones de veces antes de que empiece a fallar, es decir, cambiar de color 100 veces al día durante 55 años. Por supuesto, cada vez que cambias de color gastas algo de batería, pero según Tecno cambiar 100 veces supone solo 5 minutos de carga, vamos, algo así como ver un vídeo de YouTube de 5 minutos.

De nuevo no hay especificaciones porque se trata de un concepto que no llegará al mercado, pero que al menos demuestra que esto se puede hacer… puede ser en un móvil, pero también en una chaqueta o en un coche.

Huawei Watch Buds

Si veis su imagen, os va a recordar inevitablemente inspector Gadget. Desde luego, este no es un smartwatch más y no es un modelo para quien guste de relojes finos y ligeros. Porque este Huawei Watch Buds esconde un secreto, o mejor dicho, dos: unos auriculares integrados bajo su carcasa.

He tenido la oportunidad de probarlo durante una semana y he de decir que aunque se nota puesto en la muñeca, porque es enorme en todos los sentidos, resulta cómodo y luce muy premium.

Lo que más me ha gustado de este reloj es que tiene una pantalla grande y de calidad que resulta de lo más cómoda, que funciona de forma muy fluida y la verdad, me sorprendió la de veces que saqué los auriculares. Por ejemplo, para responder a una llamada, ver un vídeo mientras estoy esperando al metro o para escuchar música.

Si el reloj es bien grandote, los auriculares son súper pequeños, y eso se nota porque están algo limitados en cuanto al volumen y porque alguna que otra vez se me han caído de las orejas. Pero a su favor, se escuchan bien y tienen tecnología de cancelación de ruido.

¿Cómo guarda los auriculares dentro del reloj? Bajo el marco de la pantalla hay un botón que permite abrir una bisagra que los libera. El mecanismo es original y funciona bien, además de forma sorprendente este reloj es resistente al agua y al polvo.

Lo no tan bueno de este reloj es que aunque cuesta 499 euros, no permite hacer llamadas de forma independiente al teléfono, solo permite hacer pagos en China y hay pocas aplicaciones para instalar, algo que sí que encontramos en otros modelos populares.

Xiaomi: móviles, patinetes relojes y gafas de realidad aumentada Así como otros fabricantes tratan de diferenciarse de este evento presentando sus teléfonos de gama alta fuera del MWC 2023 y dejando sus rarezas para estos días, Xiaomi se ha presentado con sus mejores armas en Barcelona. Así, ha enseñado relojes, auriculares, patinetes, pero me voy a centrar en teléfonos y hasta unas gafas de realidad aumentada, pero me voy a centrar en los teléfonos porque con esta presentación la firma china ha marcado un antes y un después. Así, ha presentado los Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Lite, sus tres nuevos teléfonos de gama alta. Me voy a centrar en el modelo Pro porque es el más interesante: cuenta con el mejor procesador del mercado para Android, el Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM para ir como un tiro, carga rápida a 240 W y una triple cámara trasera con tres lentes de 50MP afinadas por la prestigiosa Leica, lector de huellas bajo una ambiciosa pantalla OLED de 6,7 pulgadas. Ya sabes que te voy a decir que esto es un pepino, de lo mejor del mercado. Eso sí, si nos pensábamos que Xiaomi es sinónimo de teléfono móvil barato, hace tiempo que eso no obedece a la realidad: cuesta 1.399 euros, es decir, 60 euros menos que el actual iPhone 14 Pto. Para que te hagas una idea, en los seis años que Xiaomi vende aquí ha subido los precios de sus teléfonos buque insignia un 180%, ya que empezaron en 499 euros. El cono conectado de la DGT 3.0, PF Cone

Parece visualmente un cono, porque de hecho lo es, pero en la parte superior tiene una baliza iluminada que es la clave de todo por el hardware que lleva integrado.

La baliza que monta el cono en su parte superior no solo está iluminada: es capaz de enviar en tiempo real la información a la DGT mediante conexión 5G en una colaboración entre Vodafone y Tráfico.

De esta forma, la Dirección General de Tráfico puede saber, de forma exacta, en qué zonas se han ubicado. Los datos de localización recogidos por la baliza se envían al servidor de DGT 3.0, indicando la situación del cono.

El objetivo inicial es que la propia DGT sea la que tenga constancia sobre las zonas con este tipo de señalización pero, en el futuro se espera que los conductores también.

Cuando DGT 3.0 sea un sistema con integración completa en vehículos, podremos recibir avisos en tiempo real sobre aquellas zonas en las que se ha señalizado con estos dispositivos. Este hardware pasará a producción este mismo año, aunque no será hasta 2026 cuando se espera el despliegue completo de la plataforma DGT 3.0.