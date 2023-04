Ganbara - De Cerca Vivir sin alcohol Dejar de beber para recuperar tu vida MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 14/04/2023 21:22 (UTC+2) Última actualización: 14/04/2023 21:22 (UTC+2) El cómico Pere Aznar nos presenta "Beber", su historia más personal, en el que explica sus problemas con el alcohol Escuchar la página Escuchar la página

"El libro es una carta de amor a mi padre. Ya he aceptado que no supo hacerlo de otra manera". Así define Pere Aznar este trabajo en el que habla abiertamente de sus problemas con el alcohol. Pere es cómico, un tipo ingenioso, agudo, capaz de sacarte una sonrisa en minutos, pero ahora también sabemos que durante años ha sido lo que se denomina un alcohólico funcional. No faltaba a los ensayos, a sus bolos, al programa en el que estuviera colaborando... pero seguramente muchos de esos días trabajaba bebido, o borracho. De esa experiencia habla en este libro: "Beber", en el que descubrimos que dejó de hacerlo tras la muerte de un amigo.