Ganbara Iñigo Martinez Martínez: "El Gobierno Vasco no ha querido escuchar a Elkarrekin Podemos-IU, tendrá que explicar por qué" AMAIA ZABALA | EITB MEDIA Publicado: 27/04/2023 00:09 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2023 00:09 (UTC+2) Martínez asegura que "nadie, excepto VOX", puede estar en contra de que el alumnado deba alcanzar el nivel B2 en las dos lenguas oficiales al final de la etapa educativa. Eso sí, asegura que en la ley "en ningún momento" se mencionan los modelos lingüísticos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Iñigo Martinez, Elkarrekin Podemos 10:25 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Elkarrekin-Podemos -IU se desmarca del pacto de educación y ha presentado una enmienda a la totalidad, además esta tarde no han acudido a la reunión de la mesa de seguimiento. Esta tarde, en Ganbara, Iñigo Martínez, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU ha explicado los motivos de este desmarque y ha asegurado que "el Gobierno Vasco ya conocía la postura de Podemos pero que a pesar de ello no han querido escucharlos. "El Consejero de Educación tendrá que explicar por qué no lo han hecho", ha dicho.

Pero eso sí, confirma que seguirán con el compromiso del pacto educativo: "Nuestro compromiso con el pacto educativo es permanente, quien se sitúa fuera de los compromisos adquiridos en el pacto es el propio Departamento de Educación y Gobierno Vasco".

Por último, Martínez asegura que "nadie, excepto VOX", puede estar en contra de que el alumnado, al final de la etapa educativa, deba alcanzar el nivel B2 en las dos lenguas oficiales. Eso sí, asegura que en la ley "en ningún momento" se mencionan los modelos lingüísticos e insiste una y otra vez en que faltan concreciones en ese ámbito en otros muchos.