Begoña Alfaro: "Vamos a hacer valer nuestros votos en el Gobierno de Navarra, queremos capacidad de decisión" A.I. Publicado: 01/06/2023 21:42 (UTC+2) Última actualización: 01/06/2023 21:42 (UTC+2) La portavoz de Contigo-Zurekin reclama tener peso en el futuro gobierno de la comunidad foral, ya que su representación ha sido mayor que la que obtuvo Podemos hace cuatro años. Asegura que la primera toma de contacto con Chivite "ha ido bien" y confía en reeditar el gobierno progresista

Begoña Alfaro, candidata a presidenta de Navarra por Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa el pasado 28-M confía en poder reeditar el gobierno progresista de los últimos cuatro años. Este jueves ha sido la primera toma de contacto entre la socialista Maria Chivite y tanto Geroa Bai como Contigo-Zurekin, y Alfaro se muestra optimista, asegura que "ha ido bien" y tiene "buenas sensaciones". Eso sí, la portavoz de la formación que aglutina a Podemos e Izquierda-Ezkerra pide "tener peso" en ese futuro gobierno: "vamos a hacer valer nuestros votos en el Gobierno de Navarra, queremos capacidad de decisión". Y preguntada por si exigirán al menos un consejero como han tenido en la última legislatura, recuerda que "nuestra representación es mayor que la que tuvo Podemos", han logrado 3.021 votos más que los que logró Podemos.

Además, asegura con rotundidad que las elecciones generales del 23 de julio "no van a condicionar" los acuerdos entre formaciones políticas: "al menos a nosotros no nos va a condicionar, siempre he sido defensora de la descentralización y me he opuesto a que desde Madrid se marquen las directrices de absolutamente nada de lo que suceda en la política Navarra, y esta no va a ser una excepción". Espera que ocurra lo mismo con el Partido Socialista de Navarra.