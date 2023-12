Ganbara Isa Serra Isa Serra: "Es una decisión dificil, pero es la única que podíamos tomar" Gari Suarez Caperos Publicado: 07/12/2023 21:37 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2023 21:37 (UTC+1) La portavoz de Podemos afirma niega que desvincularse de Sumar fuera una decisión premeditada, y asegura que han la han tomado después de los contínuos intentos de "arrinconar a Podemos" por parte de la coalición liderada por Yolanda Díaz. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, la portavoz de Podemos Isa Serra ha explicado porqué decidió la formación morada desvincularse de Sumar. Según Serra, es una decisión que nace del contínuo maltrato a Podemos por parte de la coalición y de Yolanda Díaz. Acusa a Sumar de haber roto los acuerdos previos y de haber intentado silenciarlos. "Hemos tomado una decisión difícil, pero la única que podíamos tomar teniendo en cuenta las decisiones de Sumar y Yolanda. No podíamos registrar iniciativas, no podíamos subir a tribunas… La tomamos después de que en las listas se vetase a Irene Montero, de que nos expulsasen del Gobierno… después de un funcionamiento de arrinconamiento a Podemos".

Asimismo, la portavoz niega que fuera algo decidido con anterioridad, tal y como se les había acusado, sino "hace dos días". Además, también desmiente a quienes dicen que no habían comunicado la decisión a Sumar: "Les llamó la secretaria de organización de Podemos un rato antes. Decir que no hay comunicación por nuestra parte es falso, no le interesa a la ciudadanía, y lo cierto es que no ha habido comunicación de Sumar a Podemos hasta ahora".

Sobre el futuro de la legislatura, Serra asegura que continuarán "impulsando avances", pero que negociarán "directamente con el Partido Socialista" y que sus votos los decidirán "en cada ocasión".