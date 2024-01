Ganbara Ana Pontón Ana Pontón: "El Gobierno de Galicia niega el problema y lo minimiza porque estamos en elecciones" Gari Suarez Caperos Publicado: 08/01/2024 21:44 (UTC+1) Última actualización: 08/01/2024 21:44 (UTC+1) La portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta acusa al gobierno gallego de mentir y manipular. Asegura que tenían constancia de los pellets de plástico desde el trece de diciembre, y que pese a eso decidieron no actuar. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, la portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha calificado la situación medioambiental de Galicia como "indignante", porque el gobierno gallego está repitiendo la manera de actuar que tuvo con el Prestige. Pontón habla de mentira y de manipulación, y asegura que el Partido Popular no eleva la alarma ambiental porque no quiere reconocer que ha actuado tarde. "El Gobierno niega el problema, lo minimiza, echa balones fuera y elude responsabilidades… todo mientras los pellets siguen llegando a las costas sin tomar medidas eficaces".

Segú ha afirmado la portavoz del Bloque, el gobierno gallego tenía constancia del problema con los pellets de plástico desde el pasado 13 de diciembre, y no desde enero como afirma el presidente Alfonso Rueda. "No nos merecemos a un presidente que miente. El señor Rueda dice que tuvo conocimiento el 3 de enero, y tenemos documentación que eran conscientes de esto desde el 13 de diciembre, y no hicieron nada. Me consta porque la Xunta de Galicia comunicó de la llegada de ese material a los Ayuntamientos, y solo para decir que lo retiraran".

Critica que el Partido Popular cargara la responsabilidad a los Ayuntamientos, y dice que reaccionó "tarde y mal".