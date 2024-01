Ganbara - De Cerca Una vida sin estrés Vivir más lento: Técnicas y una filosofía para tomarnos el día a día a un ritmo más slow Imanol Elezgarai | EITB Media Publicado: 31/01/2024 16:05 (UTC+1) Última actualización: 31/01/2024 16:05 (UTC+1) ¿Podemos alejar el estrés y vivir el día a día priorizándonos a nosotros mismos? Hay quienes creen que sí. Charlamos con los autores del libro "El arte de vivir más lento", José Mendiola y Ana González, de su proceso de transformación de una vida acelerada a una nueva forma de afrontar la rutina. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Libro El arte de vivir más lento 30:42 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ese bucle del que no se puede salir, ese ritmo que nos atropella y este estilo de vida que nos aleja de la felicidad y nos impide vivir tiene su contrapunto. Así lo afirman José Mendiola y Ana González, autores del libro "El arte de vivir más lento" que analizamos en Ganbara de Cerca.

En él se explica la llamada filosofía Slow. Un estilo de vida que aboga por recuperar el enfoque, conectar con el presente, y centrarse en aquello que es importante, en lo que nos llena. Lejos de lo que se pueda pensar, no es un tratado que aboga por dejar de trabajar, y dedicarse al onanismo. Es un conjunto de ideas que van desde aplicar un cambio de valores con los que nos identificamos, hasta definir cuáles son los elementos importantes de nuestro día a día, y poner el foco en ellos, hasta aprender a desprenderse de aquellos objetos, personas o compromisos que nos encierran en un carrusel de "tener qués".

El libro incluye para ello muchas técnicas, que van desde priorizar aquello que es importante, pasando por planificar o dejar pasar eventos o relaciones que vamos retrasando continuamente, hasta cambiar nuestra alimentación o las dinámicas de sueño.

"Se debe tener claro que es una guía, no un decálogo, no hay normas estrictas", cada uno debe moldear esa filosofía a su manera. Solo hay que querer cambiar, ralentizarse, y dejar ir todo aquello que no necesitamos.