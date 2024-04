Ganbara - De Cerca Sueño y salud ¿Y si tus pesadillas sirvieran para detectar patologías latentes? MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 04/04/2024 21:54 (UTC+2) Última actualización: 04/04/2024 21:54 (UTC+2) Analizamos cómo funciona nuestro cerebro durante las horas de sueño con el neurólogo Alejandro Iranzo, jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Clínic, él ha liderado un estudio que muestra cómo el trastorno de conducta del sueño REM puede mostrar a tiempo los primeros indicios de un párkinson Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Soñar 28:09 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

¿Qué ocurre mientras dormimos? ¿Qué significa lo que soñamos? Y no, no buscamos explicaciones oníricas y/o premonitorias, nada que ver. Queremos analizar qué dice nuestra forma de dormir de nuestra salud, por eso hemos invitado a todo un experto a Ganbara de Cerca, el neurólogo Alejandro Iranzo, quien asegura que algunas pesadillas pueden servir de guía para detectar patologías latentes. Él es el jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Clínic. Han estudiado mucho como el trastorno de conducta del sueño REM puede mostrar a tiempo los primeros indiciso de un párkinson. "Cuando estamos durmiendo en la fase REM estamos paralizados. El cerebro le dice al músculo que no se mueva porque estás soñando. Pero hay personas que tienen un trastorno de conducta sueño REM y en esa fase hablan, dan patadas, … Pues bien, a los cinco años de diagnóstico el 25% desarrolla enfermedad de párkinson".

Pero hay muchos tipos de sueños y pesadillas. Si sueño que tengo que escapar de un accidente probáblemente sea típico del sonambulismo ... si sueño que no encuentro el coche en el parking puedo sufrir añgún tipo de apneas.

Hay una epidemia de falta de sueño. De hecho, nuestro invitado de esta noche asegura que dormimos seis horas menos a la semana que hace 18 años. Queremos aprender a dormir mejor, a tener mejor higiene del sueño y, sobre todo, buscamos entender nuestro cerebro. Saber qué mecanismos se ponen en marcha durante el sueño para soñar, y para fijar lo aprendido. Porque es asombroso saber que mientras yo duermo mi cerebro está tratando de fijar ciertas cosas y se deshace de otras ¿Cuál es el mecanismo?

En esta Ganbara de Cerca buscamos la clave de los sueños. Porque podemos haber vivido un día como otro cualquiera y al cerrar los ojos mi cabeza comienza a estructurar una película que puede ser de amor, de acción, un thriller ¿De qué depende? Descúbrelo aquí.