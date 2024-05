Ganbara Massimo Cermelli Massimo Cermelli: "El Banco Sabadell cierra filas, pero también abre la puerta a otro tipo de ofertas" Gari Suarez Caperos Publicado: 06/05/2024 21:26 (UTC+2) Última actualización: 06/05/2024 21:26 (UTC+2) El economista y profesor en Deusto Bussiness School cree que el rechazo del Sabadell a la propuesta de fusión del BBVA y el posterior comunicado son una "estrategia de negociación". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el economista y profesor de la Deusto Business School, Massimo Cermelli, ha analizado el rechazo del Banco Sabadell a la propuesta de fusión que le había hecho el BBVA. Opina que el Sabadell "cierra filas" oponiéndose a la fusión, pero considera que en el comunicado donde el banco explica sus razones, deja la puerta abierta a otras ofertas. "El Sabadell viene a decir que ofertas más altas, o entidades que funcionan de forma distinta al BBVA sí que podrían llegar a un acuerdo amistoso".

Sobre la situación en la que queda el BBVA, Cermelli cree que "queda en una situación estancada o neutra", y cree que las consecuencias van a ser más políticas que financioeras. "Es la segunda cobra que le hace el Sabadell, y no es en términos de estrategia un momento muy positivo. Financieramente no cambia nada, es más en lo político, en el hecho de que por segunda vez la propuesta no es atractiva".

Además, el economista y profesor recuerda que todavía está sobre la mesa la opción de una OPA hostil, aunque lo cataloga de "algo bastante poco frecuente".