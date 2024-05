Ganbara Jordi Muñoz Jordi Muñoz: "Hay una posibildad real de bloqueo tras las elecciones catalanas" Gari Suarez Caperos Publicado: 07/05/2024 21:41 (UTC+2) Última actualización: 07/05/2024 21:41 (UTC+2) El director del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña afirma que, tras analizar las encuestas y lo que dicen los partidos, "parece que el bloqueo postelectoral es una opción altamente probable". Sin embargo, pide prudencia porque las posiciones pueden cambiar tras los comicios. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el director del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, Jordi Muñoz, ha opinado que hay opciones reales de un bloqueo tras las elecciones catalanas, aunque pide cautela. "Si nos atendemos a lo que dibujan las encuestas y a las declaraciones de los partidos durante la campaña parece una opción altamente probable. De todos modos lo tenemos que tomar con prudencia, vamos a ver si reajustan posiciones o se mantienen en lo que están diciendo".

Sobre el alto porcentaje de indecisos a menos de una semana para que finalice la campaña (un 40% según varios sondeos), Muñoz afirma que en los últimos años se ha visto "como cada vez más votantes acaban de tomar su decisión más tarde". A eso se le añade que al tratarse de unas elecciones anticipadas, ha podido "cojer por sorpresa" a más de uno. En cualquier caso, puntualiza: "un 40% son los que, al preguntarles, dicen que no saben a quién no votaran. Sin embargo, una parte de ello sabemos que son abstencionistas, pero debido al estigma prefieren decir que no saben lo que van a hacer antes de confesar que se van a abstener".