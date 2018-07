graffiti

FESTIVALES POR LA CARA

Cómo escuchar música y 'festivalear' sin dejarse un duro en la entrada

20/07/2018

Repasamos el Festival Celta de Ortigueira con la música de Milladoiro; el Txapel Reggae de Armintza con Mad Muasel; y el Pol'and'Rock Festival en la compañía del sonido blues-rock de Blues Pills.

Ya sabemos que la fiebre festivalera no para. Cada vez son más y más variadas las propuestas que nos rodean; aunque muchas de ellas no son aptas para todos los bolsillos. Por eso, queremos aprovechar este espacio para lanzar algunas propuestas de festivales gratis, en los que la excusa de 'Es que no tengo dinero' se queda fuera. ¡Así que vamos a calzarnos la mochila y a festivalear!

Son muchas los festivales gratuitos y veraniegos del estado, por mencionar algunos de ellos: el Festival Tingitana de Culturas; los festivales de rock Alaquàs y Zaidín; Surfing the Lérez; Enclave de agua; Demandafolk; Festival de Jazz de Ribadesella etc.

En Graffiti, repasamos tres festivales longevos y gratuitos, mientras escuchamos a algunos de los grupos presentes en sus carteles: el Festival Celta de Ortigueira con la música de Milladoiro; el Txapel Reggae de Armintza con canción de Mad Muasel y, para terminar, nos asomamos al Woodstock polaco, el Pol'and'Rock Festival, en la compañía del sonido blues-rock de Blues Pills.