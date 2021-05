06/05/2021 19:01 graffiti Cultura La amistad, un sentimiento expresado también a través de las canciones Irati Jiménez dedica su sección a la amistad y a diversos temas de grupos famosos que hablan de ella Escuchar la página Escuchar la página

En su sección semanal en Graffiti, la escritora y periodista Irati Jiménez hace una reflexión sobre la amistad y lo que han aportado en torno a este sentimiento personalidades como los filósofos Cicerón y Aristóteles, el Nobel de la paz Albert Shweitzer y los escritores Anais Nin y William Shakespeare. Y selecciona además varias canciones que hablan de amistad, como los temas principales de dos series míticas de la televisión, "Las chicas de oro" y "Friends", junto a un clásico de los Beatles, "With a little help from my friends", y otro de los Rolling Stones, "Waiting on a friend".