12/05/2021 18:51 graffiti Psicología "El autismo no es una enfermedad. Es una forma distinta de estar en el mundo" La psicóloga Ziortza Karranza aborda el autismo con la ayuda de Ixone Azkorra, mujer a la que diagnosticaron este problema con 40 años

La psicóloga y sexóloga Ziortza Karranza dedica su sección semanal en Graffiti al autismo, un trastorno relacionado con el cerebro y que abarca un espectro muy amplio y con diferentes niveles. Las personas autistas muestran dificultades para relacionarse y conversar con los demás, hacen movimientos repetitivos tipo balanceo y tienen necesidad de mantener unas rutinas de las que les cuesta mucho salir. Pero estamos ante un espectro muy amplio y no todas las personas autistas son iguales. Un buen ejemplo es la invitada que trae a su sección Ziortza Karranza: se llama Ixone Azkorra, es educadora social, madre de tres hijos y le diagnosticaron el autismo con 40 años. Ella misma cuenta que desde niña se sentía diferente, que no le interesaban las mismas cosas que a sus compañeras y amigas y que le costaba relacionarse o hablar en un grupo de personas. Sus padres y diversos especialistas consideraron que era solo un problema de timidez, pero a los diez años comenzó una ronda de consultas y psicólogos hasta que, cumplidos los 40, y leyendo un artículo, se dio cuenta de que podía tener autismo. Fue a una psicóloga y, después de tres meses, le confirmó el diagnóstico. A pesar de su problema Ixone hace vida normal y desea que no se tengan siempre los mismos estereotipos sobre las personas autistas. Como ella misma dice, "el autismo no es una enfermedad, sino una forma distinta de estar en el mundo".