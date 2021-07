08/07/2021 19:40 graffiti WENDY PELAYO Volvemos a los años 60 de la mano de Wendy Pelayo Nuestra colaboradora Amaia Santana nos transporta a los años 60 para redescubrir a Nancy Sinatra y a Paul Anka. Escuchar la página Escuchar la página

These Boots Are Made For Walking y Put Your Head On My Shoulder, dos temas que llegaron a lo más alto en los años 60 y que a día de hoy son un icono.

Amaia Santana repasa la vida de los artistas Nancy Sinatra y Paul Anka en la segunda entrega de Wendy Pelayo.