20/08/2021 12:27 graffiti Literatura Libros de piscina: La Atención en Tiempos de Twitter Patricia Millán dedica su sección a dos ensayos que hablan de la economía de la atención y de los problemas que nos está generando.

Portadas: Cómo no hacer nada, Jenny Odonell. Atención Radical. Julia Bell.

En su sección semanal "Libros de piscina", la librera y escritora Patricia Millán nos trae dos ensayos que

Atención Radical de Julia Bell tiene una larga trayectoria a sus espaldas como escritora de literatura juvenil, relatos, ensayos y poemas y textos para medios como el Paris Review Times o la BBC, además de ser profesora en talleres de literatura creativa.

Cómo no hacer nada de la artista Jenny Odell. No es un libro de autoayuda aunque el texto esté disfrazado de algo parecido. Tampoco es aunque se le parece, un acto de resistencia política frente la economía de la atención. Es un ensayo anticapitalista pero no antitecnológico.