24/08/2021 10:42 graffiti Entrevista ¿Cómo sería escalar en Marte? El ilustrador y dibujante Karmelo Oñate ha enfrentado el reto de ilustrar la novela del australiano Dave Barnes, 'The red curtain. Climbing Expedition to Mars 2043', una misión en Marte en la que los protagonistas tienen que escalar y en la que Oñate también aparece como personaje.

The Red Curtain 14:21 min

El ilustrador y dibujante eskoriatzarra, Karmelo Oñate, escalador, montañero, esquiador y barranquista; lleva su práctica a sus dibujos e ilustraciones que a nadie dejan indiferente. Su saber hacer ha llegado a Australia, donde el australiano Dave Barnes ha escrito la novela de ciencia ficción The red curtain, Climbing Expedition to Mars 2043. No solo participa ilustrando, porque el autor también ha incluido a Oñate como uno de los personajes de la novela.

Con Karmelo Oñate charlamos entre otras cosas, de este proyecto en el que está trabajando.

The Red Curtain es una novela de escalada de Dave Barnes con un delantero de Keith Bell. Sigue la formación de un equipo de escalada, Mars Mission 5. Este equipo se entrenará y viajará a Marte para escalar una madre de todos los acantilados, la Cortina Roja. Conrad y Tyler son los principales escaladores. Enfrentados con desafíos que refuerzan su experiencia y lidiando con un planeta que solo quiere matarlos, deben encontrar un camino hacia la cumbre. ¿Tendrán éxito?