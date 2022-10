Hágase La Luz La Pedrada de Edu García La Pedrada ó cuando despertó la lechuga seguía allí Publicado: 22/10/2022 09:20 (UTC+2) Última actualización: 22/10/2022 09:20 (UTC+2) Nuestro compañero de RE-Kirolak, Edu García, se ha pasado las últimas horas probando cuánto aguanta una lechuga en su casa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Argazkia: Wikimedia 3:14 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) La Pedrada ó cuando despertó la lechuga seguía allí

Nuestro compañero de RE-Kirolak, Edu García, se ha pasado las últimas horas probando cuánto aguanta una lechuga en su casa. Edu García reflexiona sobre la dimisión de Liz Truss, la ex Primera Ministra británica.