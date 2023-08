Hágase La Luz Hágase la luz Nati Labairu: "La nuestra es una sociedad hedonista a la que le incomoda el dolor" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 20/08/2023 11:57 (UTC+2) Última actualización: 20/08/2023 12:15 (UTC+2) La psicóloga navarra defiende que hay tantos tipos de duelo como personas y cada cual vive el dolor a su manera. Por eso es fundamental que los otros respeten y acompañen en lugar de urgir al doliente a salir de su estado cuanto antes. Escuchar la página Escuchar la página

En este sentido, la psicóloga Nati Labairu señala que "el proceso de duelo no se puede acelerar", en referencia a la presión social para que la persona que ha perdido a un ser querido se reincorpore cuanto antes a la vida normal: "darle un mensaje a alguien de que sea fuerte es para que no nos incomode su malestar". Hay que recordar que "el proceso de duelo es incontrolable", a todos nos tocará alguna vez y servirá "no para olvidar, sino para colocar a la persona fallecida en el recuerdo". Nati Labairu Latasa forma parte del equipo de psicólogos de Goizargi, www.goizargi.org , la asociación con sede en Pamplona especializada en acompañamiento y gestión del duelo.