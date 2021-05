25/05/2021 17:34 Iflandia Cine-Música "En Dock of the Bay buscamos buenas películas que cuenten historias interesantes" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con Eva Rivera, directora del festival de cine documental musical Dock of the Bay de Donostia, que superadas las dificultades provocadas por la pandemia se celebrará del 7 al 12 de junio. Escuchar la página Escuchar la página

Con la película Helmut Lachemann: my way de la cineasta y videoartista alemana Wiebke Popel arrancará el lunes 7 de junio a las seis y media de la tarde en los cines Trueba, la decimocuarta edición de Dock of the Bay, el festival de cine documental musical de Donostia que nos enamora. Serán seis días en los que veremos 23 documentales, siete de ellos, largos, a concurso. Un festival que se amplía este año con cortos, conciertos y performances, y que se va a desarrollar en los cines Trueba, pero también en el Principal, en Kutxa Kultur de Tabakalera, en el Koldo Mitxelena y en la sala Dabadaba.

Como todos años habrá secciones oficiales de largos y, ahora, de cortos, la sección Perfect Day donde se proyectan documentales que han triunfado ya internacionalmente, encuentros sobre creación e industria y, como deciamos conciertos y performances. La verdad es que esta edición es como un pequeño milagro creado durante la pandemia. Un milagro que ha tenido que abandonar las fechas habituales de enero, el tiempo del frío, para aposentarse en junio, el tiempo en el que se acerca el calor. Con la directora de Dock of the Bay, Eva Rivera, qhemos charlado.