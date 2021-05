27/05/2021 17:50 Iflandia Cultura-Deporte "En Korner proponemos una manera diferente de ver el fútbol desde la cultura" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con Andoni Iraola, presidente de Real Sociedad Fundazioa, organizadora del festival Korner que pretende ahondar en la relación entre cultura y deporte, entre cultura y fútbol. Escuchar la página Escuchar la página

La semana que viene se celebrará en Donostia el festival Korner que organiza Real Sociedad Fundazioa. Un festival dedicado a explorar las relaciones entre el fútbol y la cultura. Ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho estos festivales porque creemos que fútbol y cultura no deben ser asuntos excluyentes sino todo lo contrario, como ya demostró años atrás la Fundación Athletic con sus festivales dedicados a la literatura y el cine.

El festival Korner de este año se ha trasladado de febrero a junio, por cuestiones pandémicas, pero no ha podido escogerse mejor fecha porque la Real puede celebrar así, desde otro punto de vista, su magnífico año con la Copa y la clasificación europea para los mayores y el ascenso a la segunda división para los txikis del Sanse. El centro de casi todos los actos será el Principal. Aunque también hay algunas citas en el centro cultural Ernest Lluch y en el museo Chillida Leku. El lema de esta edición no puede ser más ajustado a la realidad "El corazón del fútbol", que son los aficionados que no han podido ir a los estadios. Ha sido un placer hablar con Andoni Iraola, presidente de Real Sociedad Fundazioa.