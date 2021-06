24/06/2021 17:23 Iflandia Literatura "El Rock Radikal Vasco está vivo en Latinoamérica de ahí el exito del libro" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con el escritor navarro Patxi Irurzun sobre su novela "Chucherías Herodes", continuación de "Tratado de hortografía", en las que tiene una gran importacia el Rock Radikal Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Patxi Irurzun, escritor navarro, en Radio Euskadi (Foto EITB) 15:59 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Vamos a hablar de un libro. Supongo que muchos de vosotros os acordaréis de una novela, publicada el año pasado en plena pandemia, titulada "Tratado de hortografia" (ortografía con H, en un evidente y deliberado error ortográfico). En aquella novela trufada de abundantes datos autobiográficos, su autor, el navarro Patxi Irurzun, nos contaba la historia de una estrella efímera del Rock Radikal Vasco, líder del mítico grupo Los Tampones (no lo busquéis, no existieron), autores de la no menos mítica canción "Estamos contra las reglas", que desde el hoy miraba con nostalgia, tristeza y estupor al ayer; desde un hoy en la cincuentena, arrasado por la muerte de su mujer, lidiando con dos mellizos adolescentes y malviviendo con un sueldo como bibliotecario y con lo poco que iba llegando de su abundante y poco exitosa carrera como escritor, columnista y periodista.

Pues bien, visto el éxito del libro, Patxi ha decidido publicar una nueva entrega de las andanzas de este personaje traicionado por la vida en "Chucherías Herodes. (Guía turística de Jamerdana)", en donde encontramos a nuestro héroe cada vez más alejado de sus hijos, cada vez más pobre, cada vez con menos esperanzas, sin pareja y volcado en conseguir el bote de un famoso concurso televisivo (se parece mucho a uno de ETB que se emite al mediodía) en el que no para de hacer el ridículo. La novela se completa con tres "bonus track" en forma de relatos que de alguna manera entroncan con el mundo en el que se desenvuelve nuestro protagonista. Irurzun es autor de libros tan estupendos como "La tristeza de las tiendas de pelucas", "Pan duro", "¡Oh, Janis, mi dulce y sucia Janis!", "Ciudad retrete", "Los dueños del viento", "Diez mil heridas", "Atrapados en el paraíso", "Dios nunca reza" o "De igual a igual, ocho historias del comedor solidario París 365".