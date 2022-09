Kirol Gaua Entrevista De Marcos cumplirá 350 partidos de Liga, "significa que me estoy haciendo mayor" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 15/09/2022 08:29 (UTC+2) Última actualización: 15/09/2022 08:29 (UTC+2) El defensa rojiblanco ha estado en el programa "Kirol Gaua" de Radio Euskadi para hablar de la actual situación del Athletic, "hemos empezado bien la temporada, con buenas sensaciones y eso es muy positivo". Escuchar la página Escuchar la página

El alavés Óscar De Marcos ha comenzado muy bien el año siendo un fijo en el once para Ernesto Valverde "hemos empezado bien la temporada, con buenas sensaciones y eso es muy positivo. Hay mucha competencia y el que decide es el míster. He jugado toso los minutos y he estoy encantado".

Este sábado cumplirá 350 partidos en liga y se convertirá en el decimotercer jugador en la historia del club "siempre que vas sumando partidos es un orgullo. Significa que me estoy haciendo mayor".

Ahora es un veterano, hace muchos años que debutó, y recuerda que necesitó un tiempo para adaptarse "cuando te metes en el vestuario impresiona, a veces te cuesta más tiempo. La paciencia que tiene el club con la cantera es importante".

De Marcos mira hacia a arriba en la clasificación, "nuestro objetivo es estar en Europa, es un motivo de ser ambiciosos y hay que seguir en esta dinámica".