06/04/2021 09:50 La Jungla Sonora Música Monográfico de Dani Álvarez sobre 1991, el año más importante del heavy metal D. A. & J.M. | EITB MEDIA El conocido periodista explica, con numerosos ejemplos, tanto internacionales como locales, porque hace 30 años el heavy metal se convirtió en uno de los estilos de mayo éxito.

Dani Álvarez, con parte de la documentación utilizada en el programa. Foto: J.M. 55:30 min

# 6.514: monográfico de Dani Álvarez sobre 1991, el año más importante del heavy metal. En palabras del conocido periodista, "lo primero que hay que recordar, siempre que hablamos de heavy metal y rock duro en general, es que este es un género musical, un movimiento social, que nunca ha aspirado a la hegemonía. Siempre ha sido como el perdedor. El Heavy era el raro de la clase. De manera que nunca ha buscado ser hegemónico. Es más, uno de los sentidos del metal es, y ha sido, combatir el mainstream: luchar contra las tendencias y las modas que eran dirigidas por la industria musical".

Dicho esto, ahí radica la importancia del año 1991. Ese fue el año en el que hubo más éxitos masivos que nunca. Hay que mencionar que hablamos de la época pre-Internet, en la que las revistas musicales, los programas de televisión y las listas de éxitos y discos más vendidos eran fundamentales para crear opinión y tendencias. Hasta entonces, el metal había tenido muchos éxitos masivos, pero es que 1991 fue incomparable en cuanto a ventas, conciertos, giras o festivales.

La lista del programa incluye "Enter sandman" de Metallica, "You could be mine" de Guns N’ Roses, "Monkey bussines" de Skid Row, "Desperate cry" de Sepultura, "Gutted" de Cannibal Corpse, "Jesus Christ pose" de Soundgarden, "To be with you" de Mr Big, "En blanco y negro" de Barricada, "Etsi gabe" de Su ta Gar, "Acosándome" de Leize, "Llévatelo" de Rock DAM y "Cienzia asesina" de Soziedad Alkoholika (en su versión de estudio de 1991, localizable en YouTube).

Las canciones completas están en esta playlist: https://open.spotify.com/playlist/0AX29QzHus1xTdQXOdMcXP?si=cEAh4-CUQk6RMz3hAyYzPQ