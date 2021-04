10/04/2021 16:00 La Jungla Sonora Música Cumpleaños de artistas vascos, debutantes del sonido americana, "I love to love" J.M. | EITB MEDIA Felicitamos a Iñaki Salvador (59 años), Kepa Junkera (57) y Xabi Aburruzaga (43) en su día y reunimos también a los debutantes Jackson Scribner, Morgan Wade y Vivian Leva & Riley Calcagno Escuchar la página Escuchar la página

# 6.516: felicitamos en su día más especial a tres artistas vascos relacionados con instrumentos de teclado: el pianista Iñaki Salvador (59 años) y los trikitilaris Kepa Junkera (57) y Xabi Aburruzaga (43). Reunimos también a varios aristas debutantes del sonido americana, procedentes de Texas, Virginia y Ohio: Jackson Scribner, Morgan Wade y Vivian Leva & Riley Calcagno. Recordamos cómo nació "Perfect way to day" de Alicia Keys y descubrimos la rocambolesca historia del hit discotequero de Tina Charles "I love to love".