18/04/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre artistas británicos de folk rock que grabaron canciones a capella F.G. & J.M. | EITB MEDIA Fernando Gegúndez sigue la pista a canciones poco conocidas de finales de los 60 y primeros 70, cuando grupos de inspiración tradicional grabaron únicamente con armonías vocales Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Steeleye Span, una de las bandas más conocidas en el programa de hoy. 56:53 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Monográfico artistas británicos folk rock que grabaron canciones a capella

# 6.519: monográfico sobre artistas británicos de folk rock que grabaron canciones a capella, con guion de Fernando Gegúndez. Hay una época y un país determinados de la historia del rock de los que aquí abusamos, la del 66 al 74 y el país el Reino Unido.

Los británicos en estos años son absolutamente los mejores en todo, en pop, en psicodelia, en progresivo, en hard-rock, en blues rock... y también en cabeza en folk-rock. Hoy en día uno se asombra de la increíble creatividad que desarrolló este país. Esas bandas melenudas se sintieron atraídas por la música tradicional, pero no quisieron renunciar a interpretarla con instrumentos eléctricos, creando un género musical, el folk-rock en el que los británicos fueron cabeza de cartel absoluta.

En la selección de este programa figuran The Druids, The Sun Also Rises, Tickawinda, Steeleye Span, Young Tradition, Roston Wood & Heather Wood (sin relación familiar entre ellos), The Watersons, Decameron o Prelude, entre otros.