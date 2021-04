24/04/2021 16:00 La Jungla Sonora Música El recopilatorio "Summer is icumen in" recupera viejas grabaciones de folk J.M. | EITB MEDIA A lo largo de 30 canciones y de dos horas de recorrido, la caja rescata numerosos artistas del folk británico e irlandés de hace unos 50 años (1966-1975) de la mano del sello Cherry Red. Escuchar la página Escuchar la página

# 6.520: Revisamos diversos aspectos del recopilatorio "Summer is icumen in" (Cherry Red, 2020), que recupera viejas grabaciones de folk del circuito británico e irlandés de entre 1966 y 1975, con nombres como Kevin Coyne, The Coterie, Folkal Point o Green Man, entre muchos otros.

También presentaremos novedades de bandas de rock de Bilbao, como Seda, Mickey & The Buzz o Sonic Trash. La conexión brasileña llega de la mano de Beth Carvalho & Zeca Pagodinho y de Gal Costa & Criolo. También se recordará al cantante del Congo Papa Wemba en el quinto aniversario de su fallecimiento.