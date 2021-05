16/05/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre novedades para la próxima edición del Record Store Day G.H. & J.M. | EITB MEDIA Las tiendas independientes de discos preparan su fiesta anual con una selección de novedades que los artistas publican precisamente en este día como manera de ayuda a los establecimientos. Escuchar la página Escuchar la página

# 6.526: Gotzon Hermosilla comparte con los oyentes de La Jungla Sonora su lista de discos destacados que llegarán a las tiendas con motivo de la celebración del Record Store Day. Este Día de las Tiendas de Discos es un evento que viene celebrándose desde 2008 y que tiene como objetivo apoyar a las tiendas de discos frente a las grandes cadenas y la venta de música on line. Normalmente suele celebrarse en abril, aunque desde la aparición de la pandemia ha habido cambios y, por ejemplo, la edición de 2021 está prevista para dos fechas distintas de junio. Con motivo de este dia, grandes compañías discográficas y pequeños sellos independientes editan discos que en principio sólo pueden adquirise en las tiendas adheridas a la iniciativa y durante las fechas en las que ésta se celebra.

Es raro que un artista o grupo decida presentar su nuevo disco en el Record Store Day: lo más normal es que los discos que se publican de cara a este día sean reediciones en vinilo de viejos discos descatalogados o que en su momento sólo se publicaron en CD, recopilatorios de rarezas. maquetas, o bien discos que ya se encuentran en el mercado y que no son tan difíciiles de conseguir pero a los que se les añade algún detalle que los haga especiales, como vinilo de color, formato picture disc, etc. Por ello, las novedades del Record Store Day no siempre son del interés del aficionados medio, pero si de coleccionistas y fanáticos.