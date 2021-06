20/06/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre The Ampex (Colombia) y Los Teddy's (Perú), ahora reeditados F.G. & J.M. | EITB MEDIA Fernando Gegúndez nos habla de estas bandas, ahora reeditadas por el sello madrileño Munster, que a finales de los años 60 ocuparon un lugar destacados entre las bandas de rock de Latinoamérica. Escuchar la página Escuchar la página

# 6.541: Fernando Gegúndez nos habla de The Ampex y de Los Teddy's, cuyos trabajos han sido reeditados por el sello madrileño Munster. La andanada de Munster repescando los viejos grupos de los años 60 en los países de Sudamerica no para nunca, es mina inagotable en la que ya lleva muchos años. El éxito de los Saicos seguramente haya propiciado la continuación. Últimamente tanto en cumbias guitarreras como en garage-beat se ha centrado mucho en Colombia y en el catálogo de Discos Fuentes, sin abandonar Perú, pues la escena limeña se antoja que debió ser trascendental hacia 1966.

Encabezados por el el virtuoso teclista y guitarrista Oscar Lasprilla, The Ampex fueron una formación de Bogotá que, como parte de Los Yetis, tomó parte en el disco que en Colombia puso luz al panorama rocanrolero en los 60, con un recopilatorio llamado 14 Impactos Juveniles que tuvo importantes ventas y destapé una escena underground riquísima en el ahora agitado país sudamericano. Tambien fue este el disco que posibilitó el fichaje de muchos grupos por Disco Fuentes, disquera de cumbias que desarrollo tb magnas ediciones rock, fundamental para entender la vieja escena colombiana y de cuyo amplio catalogo Munster se esta haciendo eco en reediciones vinilicas sucesivas. Este disco era casi imposible de encontrar hasta ahora. Como mucho del material Musnter no se edita en CD, formato en que este tipo de música no tendría sentido alguno.

El éxito de los Saicos fue tal que Munster desde entonces no ha parado de hacer vendimia entre la escena peruana de los 60 en busca de otras claves del sonido garage beat. Perú es aun mayor potencia musical que Colombia. 12 psicoexitos fue el único LP grabado por esta formación que venia de la remota región amazónica del norte de Perú llamada Iquitos. Sejuntan en 1966 y se instalan en Lima comenzando a tocar en matinales como parte de la brutal escena allí creada en los 60. Su cantante, Tony Marín, era apodado Pies Descalzos, como Gorka La Secta.