Programa de los sábados Música El sorprendente estilo country funk, novedades de artistas vascos, "Cinnamon girl" y sus curiosas versiones JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA La fusión del country con el funk nació a finales de los 60 y se produjo durante unos pocos años en diferentes lugares de Estados Unidos, y ha generado tres discos recopilatorios en estos últimos años.

Parte de la portada de "Country Funk 1969-1975" (Light in the Attic, 2012), base del programa. 59:06 min

# 6.569: el sorprendente y curioso estilo country funk, novadades de artistas vascos, como Jabier Muguruza, Bixente Martinez e Iker Lauroba, "Cinnamon girl" de Neil Young y sus curiosas versiones, como ka de Kirka, cantada en finlandés de 1972 o la de Dream Syndicate de 1986. También se cuenta la historia de "Bad reputation" de Joan Jett (ex Runaways) y se presenta el nuevo single de la bajista y cantante de Costa de Marfil Manou Gallo.

¿Qué es el country funk, te preguntas? La respuesta es complicada, en parte debido al hecho de que Country Funk es un género intrínsecamente desafiante, que escapa a todos los esfuerzos de una fácil categorización. El estilo abarca la euforia del gospel con el empuje sexual del blues, la armonía country con el latido de los barrios urbanos. Es alternativamente juguetón y melancólico, lento y relajado o rápido e intenso. Es a la vez sonido elegante de estudio y crudo de bar. Y aunque todas estas combinaciones pueden parecer improbables a primera vista, al escucharlas con atención, todo cobra sentido. Light In The Attic presenta "Country Funk 1969-1975", una mezcla de la música de Dale Hawkins, John Randolph Marr, Cherokee, Johnny Adams, Mac Davis, Bob Darin, Jim Ford, Gray Fox, Link Wray, Bobby Charles, Tony. Joe White, Dennis The Fox, Larry Jon Wilson, Bobbie Gentry, Gritz y Johnny Jenkins. Para este programa junglero se han escogido cinco de ellas.