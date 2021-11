05/11/2021 13:32 Programa de los sábados Música Repaso al recopilatorio recién editado "The sun shines here", con los inicios del indie pop británico JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA También se presentan las nuevas grabaciones de Pasadena, Liher y Ezpalak, se recuerdan los 30 años del cambio de nombre de la KGB y se recupera "Nirekin" en la nueva versión de Jon Maia con Asier Etxeandia Escuchar la página Escuchar la página

# 6.579: repaso al recopilatorio recién editado "The sun shines here" (Cherry Red Records), con los inicios del indie pop británico y una selección que incluye bandas poco conocidas, como Wah! Heat, It's Immaterial, The Chefs, The Wild Swans o Joni Dee con The Times. También reunimos novedades de la escena euskaldun con Pasadena, Liher y Ezpalak y recordamos el clásico de Gozategi "Nirekin" (1996), ahora regrabado por el autor de la letra, Jon Maia, y la colaboración de Asier Etxeandia. Y no faltarán algunas canciones sobre la KGB, en el día que se cumplen 30 años de su cambio de nombre.