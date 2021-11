12/11/2021 11:43 Monográficos Música Monográfico sobre la carrera del trompetista californiano Ambrose Akinmusire YAHVÉ DE LA CAVADA | EITB MEDIA Yahvé de la Cavada detalle los pormenores de su trayectoria, iniciada como líder en 2008 para convertirse en uno de los referentes de la nueva generación de Blue Note Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre la carrera del trompetista californiano Ambrose Akinmusire

# 6.584: monográfico sobre la carrera del trompetista californiano Ambrose Akinmusire, con guion de Yahvé de la Cavada. Nacido y criado en Oakland, California, Akinmusire fue miembro del Berkeley High School Jazz Ensemble, donde llamó la atención del saxofonista Steve Coleman que estaba visitando la escuela para dirigir un taller. Coleman lo contrató como miembro de su banda Five Elements para una gira europea. Akinmusire también fue miembro de la Next Generation Jazz Orchestra del Monterey Jazz Festival. Akinmusire estudió en la Escuela de Música de Manhattan antes de regresar a la Costa Oeste para obtener una máster en la Universidad del Sur de California y asistir al Instituto de Jazz Thelonious Monk en Los Ángeles.

En 2007, Akinmusire ganó el Concurso Internacional de Jazz Thelonious Monk y el Concurso Internacional de Solos de Trompeta de Jazz Carmine Caruso, dos de los concursos de jazz más prestigiosos del mundo. El mismo año lanzó su grabación debut "Prelude ... to Cora" en el sello Fresh Sound New Talent. Regresó a la ciudad de Nueva York y comenzó a actuar con Vijay Iyer, Aaron Parks, Esperanza Spalding y Jason Moran, participando en el innovador concierto multimedia de "Moran In My Mind: Monk At Town Hall, 1957". También fue durante este tiempo que llamó la atención de Bruce Lundvall, entonces presidente de Blue Note Records. Con este sello ha grabado los siguientes cinco álbumes.