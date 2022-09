Monográficos Música El encanto del 6, versiones de "Dani California", novedades en castellano, Valerie June JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 12/09/2022 10:07 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2022 10:37 (UTC+2) En la edición 6.666 se reúnen canciones que tienen el número 6 como referencia, con Wes Montgomery, Jimi Hendrix, Lovin' Spoonful o Dire Straits entre otros artistas Escuchar la página Escuchar la página

# 6.666: el encanto del 6: en la edición 6.666 se reúnen canciones que tienen el número 6 como referencia, con Wes Montgomery ("Four on six"), Jimi Hendrix ("If 6 was nine"), Lovin' Spoonful ("Six o'clock) o Dire Straits ("Six blade knife"), entre otros artistas con este tipo de composiciones. Versiones de "Dani California", con Vitamin String Quartet y Marcela Mangabeira. Novedades en castellano, con Quique González, Sergio Makaroff y Los Pericos. Y una nueva canción de Valerie June.