Programa de los sábados Música Los Tiki Phantoms y el Enigma del Tiempo, disco de la semana, novedades en euskera, secuela de Elvis Costello JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 12/12/2022 09:21 (UTC+1) Última actualización: 12/12/2022 09:21 (UTC+1)

Los Tiki Phantoms y el Enigma del Tiempo (Discmedi, 2022), disco de la semana.

# 6.703: Los Tiki Phantoms y el Enigma del Tiempo: el cuarteto de rock instrumental de Barcelona pública su séptimo álbum con quince composiciones de diferentes estilos; Ama Say, Kokein, Kristonak, Anonyme Popular y Urbil Artola presentan sus grabaciones; Elvis Costello nos muestra la secuela de su personaje Jimmie en "Jimmie standing in the rain" (2010) y "Under lime" (2018).