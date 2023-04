La Jungla Sonora Música Canciones casi desconocidas de la extensa discografía de Bruce Springsteen ANDRÉS PORTERO | EITB MEDIA Publicado: 23/04/2023 01:00 (UTC+2) Última actualización: 23/04/2023 01:00 (UTC+2) Ante el inminente concierto del rockero de Nueva Jersey en Barcelona Andrés Portero selecciona composiciones que han pasado casi inadvertidas Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Bruce Springsteen durante uno de sus multitudinarios conciertos. 57:07 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Canciones casi desconocidas de la extensa discografía de Bruce Springsteen

# 6.755: Monográfico sobre canciones casi desconocidas de la extensa discografía de Bruce Springsteen. Ante el inminente concierto del rockero de Nueva Jersey en Barcelona Andrés Portero selecciona composiciones que han pasado casi inadvertidas. Hoy le vamos a dedicar el monográfico a quien de joven se definía como "el rey de la calle, el príncipe de los indigentes y el profeta de los rufianes". Después, le vieron evolucionar en directo sobre un escenario y un periodista dijo que había visto "el futuro del rock´n´roll". Y, con el paso de los tiempos, él, Bruce Springsteen, se ha convertido en el último gran exponente vivo del rock en las últimas décadas.

Y aunque sobran los motivos, hay dos hechos que nos han animado a dedicar este monográfico al veterano rockero: de un lado, la publicación de Bruce Springsteen. La historia detrás de sus 344 canciones, por parte de la editorial Blume, un libro enciclopédico que explica las historias que se esconden detrás de toda la obra publicada del veterano rockero, trufadas de anécdotas, análisis de textos y detalles musicales y, como colofón, un montón de fotos inéditas. Son casi 700 páginas en un volumen de más de 3 kilogramos de peso y que está a la venta por 60 euros.

Y del otro, su regreso a la carretera. Tras el tramo estadounidense de su gira 2023, a finales de mes, los días 28 y 30 de abril, ofrecerá sus dos únicas actuaciones en el Estado. Esta vez Euskadi se ha quedado fuera de la ecuación, y desde aquí hemos decidido repasar su discografía huyendo de sus grandes éxitos. En los próximos minutos no sonarán ni Dancing in the Dark, ni Born to Run, ni Jungleland, Because the Night, Born in the USA o Hungry Heart, sino canciones casi desconocidas de su discografía, pero de gran nivel artístico.