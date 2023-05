La Jungla Sonora Música El nuevo álbum de Rodrigo y Gabriela, disco de la semana JOSBA MARTÍN | EITB MEDIA Publicado: 03/05/2023 13:48 (UTC+2) Última actualización: 03/05/2023 13:48 (UTC+2) El dúo de guitarristas mexicanos, afincados en Dublín, siguen buscando nuevos universos sonoros en su novena entrega, "In Between Thoughts...A New World" Escuchar la página Escuchar la página

# 6.759: El nuevo álbum de Rodrigo y Gabriela es el nuevo disco de la semana en La Jungla Sonora. El dúo de guitarristas mexicanos, afincados en Dublín, siguen buscando nuevos universos sonoros en su novena entrega, "In Between Thoughts...A New World". Estos virtuosos de la guitarra llegan con la continuación del álbum ganador del GRAMMY 'Mettavolution'. 'In Between Thoughts...A New World', su primer álbum de larga duración del dúo en cuatro años. Es un trabajo compuesto espontáneamente pero unificado que trae la misma expansión de conciencia que inspiró su creación. Producido por ellos mismos en Ixtapa, México, el álbum muestra a Rodrigo y Gabriela construyendo su sonido original para incluir elementos electrónicos y orquestales.

La seleccion dominical incluye novedades de folk (el escocés Alasdair Roberts, James Yorkston & Nina Persson (The Cardigans), el cantautor Kris Drever, los guitarristas Jim Ghedi & Toby Hey y el irlandés Eoghan Ó Ceannabháin), así como curiosas versiones de "Enter sandman" de Metallica a cargo de Juanes y Weezer.