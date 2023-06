La Jungla Sonora Música Última jornada del Azkena Rock Festival desde Vitoria-Gasteiz JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 21/06/2023 09:30 (UTC+2) Última actualización: 21/06/2023 09:30 (UTC+2) Repaso a las actuaciones más destacadas del viernes y avance de los protagonistas de la última jornada Escuchar la página Escuchar la página

# 6.776: Última jornada del Azkena Rock Festival desde Vitoria-Gasteiz. Repaso a las actuaciones más destacadas del viernes y avance de los protagonistas de la última jornada. Suenan grabaciones en directo de Pretenders, Calexico, The Undertones, Incubus, The Soundtrack of Our Lives, Ezpalak, The Bevis Frond, Lucinda Williams e Iggy Pop, el artista más esperado de la nueva edición del festival.