La Jungla Sonora Música Mod revival con los británicos Chris Pope & The Chords UK y el trío danés The Movement GOTZON HERMOSILLA | EITB MEDIA Publicado: 02/11/2023 17:37 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2023 17:37 (UTC+1) Ambas bandas, de diferentes generaciones, han actuado en Euskadi recientemente

# 6.797: Monográfico sobre el mod revival con los británicos Chris Pope & The Chords UK y el trío danés The Movement, a partir de un guion de Gotzon Hermosilla. En muy corto espacio de tiempo hemos recibido la visita de dos bandas muy distintas en cuanto a procedencia (una viene del sudeste de Londres y la otra de Copenhage) y de diferentes generaciones (una hunde sus raices en los finales de los 70 y la otra echó a andar con el nuevo siglo), pero con una característica en común: las dos están asociadas al mod revival y practican ese power pop energético con influencias del soul y la música sesentera propias de la citada subcultura juvenil. Chris Pope & The Chords UK es la banda formada en 2013 por Chris Pope, el que fuera lider los Chords, un grupo británico que entre 1978 y 1981 formó parte de ese grupo de bandas que, a la estela de los Jam, reivindicó la tradición mod (Secret Affair, Lambrettas, etc). Por su parte, The Movement es un trio danés que se definen a sí mismos como "hard mods", aunque su energía en directo les ha conectado directamente a la escena punk rock, con letras muy sociales y un marcado compromiso político.