Monográfico sobre el legendario Charlie Parker

El saxofonista de Kansas City sentó las bases del bebop, antes de fallecer con solo 34 años.

Monográfico sobre el legendario Charlie Parker, saxofonista de Kansas City sentó las bases del be bop, antes de fallecer con solo 34 años. Apodado Bird y Yardbird, es considerado uno de los mejores intérpretes de saxo alto de la historia del jazz, siendo una de las figuras claves en su evolución y uno de sus artistas más legendarios y admirados.

De igual forma es uno de los más importantes músicos de la historia junto a Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane y Miles Davis. Junto con Bud Powell, Dizzy Gillespie y otros, es uno de los iniciadores del bebop. Su estilo rompe con el del swing y se basa en la improvisación sobre una melodía modificando los acordes, creando así nuevas variaciones sobre la estructura de los temas. En este sentido Parker es autor de varios temas que se han convertido en estándares del jazz, como «Ornithology», «Anthropology», «Scrapple from the Apple», «Ko Ko», «Now's the Time» y «Parker's Mood».