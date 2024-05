La Jungla Sonora Música Monográfico sobre la figura del compositor, cantante, músico y productor Dan Penn Joseba Martín | EITB Media Publicado: 06/05/2024 12:27 (UTC+2) Última actualización: 06/05/2024 12:27 (UTC+2) Eduardo Ranedo traza el recorrido de este creador clave del country soul. Escuchar la página Escuchar la página

Dan Penn (1941) es un compositor, cantante, músico y productor discográfico estadounidense, que coescribió muchos éxitos del soul de la década de 1960, entre ellos "The Dark End of the Street" y "Do Right Woman, Do Right Man" con Chips Moman y "Cry Like a Baby" con Spooner Oldham, con quien ha colaborado asiduamente. Penn también produjo muchos éxitos, incluido "The Letter", de los Box Tops. Ha sido descrito como un cantante de soul blanco y soul de ojos azules.

Penn ha lanzado relativamente pocos discos con su propia voz y musicalidad, prefiriendo el relativo anonimato de la composición y la producción.