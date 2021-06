26/06/2021 01:00 El Local de la Jungla Música El Local de la Jungla se despide con los momentos musicales más destacados A.A. & J.M. | EITB MEDIA El último programa recupera grabaciones de Parabellum, Los Brazos, Santiago Delgado y Los Runaway Lovers, Puro Chile, Alos Quartet, Cobera, Zetak, Rüdiger, Capsula, Haizea Martiartu o Gonzalo Portugal Escuchar la página Escuchar la página

#25: El último programade El Local de la Jungla recupera grabaciones realizadas especialmente para este espacio durante la veintena larga de salidas realizadas. De esta manera se podrán volver a escuchar momentos musicales protagonizados por Parabellum, Los Brazos, Santiago Delgado y Los Runaway Lovers, Puro Chile, Alos Quartet, Cobera, Zetak, Rüdiger, Capsula, Haizea Martiartu, Gonzalo Portugal (Last Fair Deal), Arima Soul, Iñaki Palacios & The Gael's, Aldakan, Idoia, Maite Larburu, Willis Drummond y The Moonshakers al frente de la Rabba Rabba Girl Jam Band.

Todos los programas están disponibles en EITB Nahieran y en EITB a la Carta y varios de ellos se reemitirán durante este verano en la medianoche de los viernes en Radio Euskadi, con el saludo de sus dos presentadores: Amaia Artetxe y Joseba Martín.