06/05/2021 14:15 La mecánica del caracol Historia y Ciencia Prehistoria en Rioja Alavesa y algoritmos para la selección de personal El arqueólogo Javier Fernández Eraso presenta una guía que recoge las investigaciones desarrolladas en una comarca con un rico patrimonio. Tecnología para la selección y formación de personal.

"La Prehistoria en Rioja Alavesa. Guía para su conocimiento y visita" es el título del libro que presentamos hoy en Planeta Aranzadi. Una extensa obra que recoge la historia y resultados obtenidos en las investigaciones arqueológicas realizadas en yacimientos prehistóricos de Rioja Alavesa en más de 80 años. El libro, publicado por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, ha contado con la contribución de Javier Fernández Eraso, José Antonio Mujika, Mª José Iriarte, Orbange Ormaetxea, Maite García Rojas, Cristina Camarero y Erik Arévalo. El profesor de UPV-EHU, ya jubilado, Javier Fernández Eraso, que ha dirigido buena parte de las investigaciones que se citan en este libro, nos acompaña hoy para dar cuenta del trabajo realizado en torno a un comarca con un rico patrimonio arqueológico, especialmente relevante para estudiar los inicios del neolítico.

Los restos de un niño de 3 años que murió en lo que hoy es Kenia hace 78.000 años ha sido portada en la revista Nature. Se trata de la evidencia de enterramiento de humanos modernos más antigua que se conoce en Africa, un continente en el que no hay muchos hallazgos de este tipo. Científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (CENIEH), el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y los Museos Nacionales de Kenia han realizado el estudio de este enterramiento, ubicado en la cueva de Panga ya Saidi, un yacimiento clave para el estudio de actividades culturales, tecnológicas y simbólicas durante la edad de piedra en Africa.

Tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos o la gamificación se emplean cada vez más para conocer mejor los aptitudes y las actitudes de los y las candidatas a un puesto de trabajo. Hoy en día ya no es ciencia ficción que un algoritmo de inteligencia artificial sea capaz de seleccionar al empleado más adecuado para un empleo concreto. No solo eso, estas mismas tecnologías también se utilizan para conocer las necesidades en lo que se refiere a formación y cualificación de las personas que ya están trabajando. En este sector de la formación y de la selección de personal, vinculado con las nuevas tecnologías, la empresa de Erandio Gestionet acumula ya una experiencia de 20 años, tema que desarrollamos con Mikel Escriche, HR Business Partner en Gestionet.