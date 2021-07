06/07/2021 17:44 La mecánica del caracol Ciencia e Historia ¿Cómo funciona el ojo humano? y arqueología de la antigua Roma: Un campamento galaico y la tramoya del circo Miren Millet, de Eureka Museoa, explica qué partes componen el ojo humano y cómo funciona para detectar colores y formar las imágenes. La arqueóloga Mª José Noain expone el descubrimiento de un campamento romano del s. II A.C. y la apertura al público del subsuelo del circo de Roma. Escuchar la página Escuchar la página

Dentro del reino animal, los ojos de los seres humanos no destacan especialmente. Solo tenemos 2, no como como las arañas, que tienen normalmente 8, o la medusa, que tiene 24. Nuestros ojos no son tan grandes como los de las avestruces, que los tienen más grandes que su cerebro. No vemos en el rango infrarrojo, como los mosquitos, no tenemos la agudeza visual de los halcones, ni pupilas verticales. Lo que si tenemos más grande es la parte blanca del ojo, la esclerótica, cuya función es proteger el ojo, y que se cree es más amplia en los humanos porque favorece la comunicación. Sobre las partes del ojo y su funcionamiento charlamos con Miren Millet, de Eureka Museoa.



En la segunda parte del programa charlamos con la arqueóloga María José Noain sobre el hallazgo del campamento romano más antiguo y amplio descubierto en el noroeste de Iberia. Se instaló en el siglo II antes de nuestra era en lo que hoy es el norte de Portugal, durante la conquista de la región galaica. Además de repasar cómo eran estos fuertes conocemos los entresijos de la tramoya del circo de Roma, el espacio y mecanismos ocultos bajo la arena, una zona restaurada que se abre por primera vez al público. Y en este viaje por la antigüedad en tiempos de los romanos también conocemos cómo eran los collares que les ponían a los esclavos. Algunos de los que han llegado a nuestros días tienen mensajes para exhortar a los ciudadanos a la devolución del esclavo huido.